Elazığ'da Otomobil Yan Yattı: 4 Kişi Yaralandı

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yan yattı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Güney Çevreyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D. idaresindeki 23 EU 625 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ