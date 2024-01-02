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Elazığ'da Otomobil Yan Yattı: 4 Kişi Yaralandı

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Elazığ'ın merkezine bağlı Güney Çevreyolu'nda meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yan yattı. Kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yan yattı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Güney Çevreyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D. idaresindeki 23 EU 625 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Elazığ Acil Durum Yaralanma Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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