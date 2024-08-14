Elazığ'da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 4 Kişi Yaralandı

Elazığ'da otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Alayaprak köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada, 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ