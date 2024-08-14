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Elazığ'da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 4 Kişi Yaralandı

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Elazığ'ın Alayaprak köy yolunda meydana gelen kazada, otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Alayaprak köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada, 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma 3-sayfa Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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