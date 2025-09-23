Elazığ'da Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

Haberler

Elazığ-Bingöl karayolunda M.Ş. yönetimindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attığı kazada 3 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Mollakendi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş. idaresindeki 23 AEG 886 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada araçta bulunan 3 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

