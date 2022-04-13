Elazığ'da otomobil takla attı: 2 yaralı - Haberler

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Elazığ'da otomobil takla attı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Elazığ'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Elazığ'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.G. idaresindeki 23 K 3862 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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