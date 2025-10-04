Haberler

Elazığ'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Elazığ'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karakoçan ilçesinde meydana gelen kazada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla attı. Olay anı kamera ile kaydedildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da otomobilin takla attığı kazada 1 kişi yaralandı, kaza anı kameralara yansıdı.

Kaza, Karakoçan ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada otomobil hurdaya dönerken sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipler olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. Olay anı, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Nefesleri kesen derbide her şey var, kazanan yok

Nefesleri kesen derbide her şey var, kazanan yok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç hemşire iyi niyetinin kurbanı oldu: Saçlarını kökünden kestiler

İyi niyeti genç hemşireyi saçlarından etti
AK Partili Şamil Tayyar'dan kulisleri hareketlendiren referandum çıkışı: Bunu bilgi olarak söylüyorum

AK Partili isimden kulisleri hareketlendiren referandum çıkışı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.