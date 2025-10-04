Elazığ'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Elazığ'da otomobilin takla attığı kazada 1 kişi yaralandı, kaza anı kameralara yansıdı.

Kaza, Karakoçan ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada otomobil hurdaya dönerken sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipler olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. Olay anı, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ