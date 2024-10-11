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Elazığ'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Elazığ'da otomobil takla attı: 1 yaralı
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Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Şehit Korgeneral Osman Erbaş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ulukent Mahallesi istikametine seyir halinde olan ğlakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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