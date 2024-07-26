Elazığ'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 7 Kişi Yaralandı

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada aynı aileden 7 kişi yaralanırken, aracın onlarca metre yükseklikten uçuruma yuvarlanmasını fidan dikimi için açılan teras önledi.

Kaza, Elazığ merkeze 40 kilometre uzaklıkta bulunan Sakabaşı köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıtaş köyü istikametine giden İ.A. idaresindeki 23 ABT 211 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Fidan dikimi için açılan terasa takılan otomobil, yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanmaktan kurtuldu. Kazada araçta bulunan aynı aileden 7 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri ise kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ