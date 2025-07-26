Elazığ'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 5 Yaralı

Elazığ'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 5 Yaralı
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Elazığ-Diyarbakır karayolunda virajı alamayan bir otomobil şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Elazığ'da virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazada, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolu Maden ilçesi Tekevler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazada 2'si ağır, 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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