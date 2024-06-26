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Elazığ'da otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralandı

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Elazığ'da meydana gelen kazada, otomobil şarampole yuvarlandı ve 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralandı

ELAZIĞ - Elazığ'da otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Karataş köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.D. idaresindeki 23 AEE 039 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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