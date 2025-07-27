Elazığ'da Otomobil Şarampole Uçtu: 5 Yaralı

Elazığ'da Otomobil Şarampole Uçtu: 5 Yaralı
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Elazığ'da meydana gelen kazada, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Elazığ'da otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Güneyçevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S. idaresindeki 23 ABE 956 plakalı otomobil şarampole devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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