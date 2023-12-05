Elazığ'da Otomobil Şarampole Uçtu: 2 Yaralı

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçarken meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçarken kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Keban yolu Kurşunkaya köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 23 EE 058 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ