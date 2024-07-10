Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da Otomobil Şarampole Uçtu: 2 Ölü, 1 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ-Bingöl karayolu Kuruca mevkiinde meydana gelen kazada bir otomobil şarampole uçtu. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elazığ'da bir otomobilin şarampole uçtuğu kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Elazığ- Bingöl karayolu Kuruca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 12 ACC 442 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta bulunan Ayhan Arslantaş ve Dilan Erdemci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan M.K. ise ambulansla Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Arslantaş ve Erdemci'nin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Bingöl Elazığ 3.Sayfa Güncel Haberler

Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor

Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor

 'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek

"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek

 Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak

Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak

 Devlet üniversitelerinde 2. öğretim programları kapatıldı

Devlet üniversitelerinde 2. öğretim programları kapatıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title