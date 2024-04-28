Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da otomobil refüje oturdu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin, park etmiş gibi refüje oturması görenleri hayrete düşürdü.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin, park etmiş gibi refüje oturması görenleri hayrete düşürdü.

Kaza, Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarptı. Otomobilin park edilmiş gibi refüjde durması vatandaşları hayrete düşürdü. O anlar bir vatandaş tarafından kayıt edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Elazığ Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title