Elazığ'da Otomobil Refüje Çıktı: 4 Yaralı

Elazığ'da Otomobil Refüje Çıktı: 4 Yaralı
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Elazığ-Bingöl Karayolu'nda meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili refüje çıktı. Olayda 4 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da otomobil refüje çıktı: 4 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da otomobilin refüje çıkması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Bingöl Karayolu havalimanı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ZAA 05 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Kazada, 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU - 3.Sayfa
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