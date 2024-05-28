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Elazığ'da otomobil refüje çıktı

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Elazığ'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil refüje çıktı. Yaralananın olmadığı kazada maddi hasar meydana geldi.

Elazığ'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil refüje çıktı. Yaralananın olmadığı kazada maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Vali Fahri Bey Caddesi Kültür Park Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan 06 V 4590 plakalı otomobil, refüje çıktı. Yaralananın olmadığı kazada, maddi hasar meydana geldi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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