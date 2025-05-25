Elazığ'da otomobil refüjdeki bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Elazığ'da otomobil refüjdeki bariyerlere çarptı: 1 yaralı
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Elazığ'da bir ticari taksinin refüjdeki bariyerle çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da bir ticari taksinin refüjdeki bariyerle çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 23 T 0725 plakalı ticari taksi, refüjdeki bariyere çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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