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Elazığ'da otomobil radar uyarı direğine çarptı, 1 kişi yaralandı

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Elazığ'da meydana gelen kazada, bir otomobil radar uyarı direğine çarptı ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da otomobilin radar uyarı direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.U.Y. idaresindeki 23 AEE 280 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu radar uyarıcı direğine çarptı. Kazada, sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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