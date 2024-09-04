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Elazığ'da Otomobil Park Halindeki Araça Çarptı

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Elazığ'da seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki araca çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ'da seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki araca çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkeze bağlı Yurtbaşı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki araca çarptı. Kazada yaralı olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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