Elazığ'da otomobil koyun sürüsüne daldı: 2 yaralı

Elazığ'da otomobil, karayolundan geçen koyun sürüsüne çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken 25 koyun ise telef oldu.

Kaza, Elazığ - Çemişgezek karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 33 CSH 09 plakalı otomobil karayolundan geçen koyun sürüsünün arasına daldı. Kazada 2 kişi yaralanırken 25 koyun ise telef oldu. Çobanın haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Telef olan hayvanlar ise ekipler tarafından yoldan kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kaza yerinde olayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ