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Elazığ'da Otomobil Kazası: 5 Yaralı

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Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce refüje çarptı ardından karşı şeride uçtu. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce refüje çarptı ardından karşı şeride uçtu. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S. idaresindeki 34 HOH 775 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, karşı şeride uçtu. Ters dönen ve bariyerlere çarparak durabilen otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Jandarma ve polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Elazığ Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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