Husilerden ABD'ye misilleme! Uçak gemisine saldırdılar

ABD'nin saldırılarına Husilerin yanıtı sert oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
Cevdet Yılmaz, Suriye'ye geri dönüş yapanların sayısını açıkladı

Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu
ABD Savunma Bakanı: Yemen'deki saldırılar devam edecek

Saldırılara başlayan ABD'den Yemen sinyali

Elazığ'da Otomobil Kazası: 4 Yaralı

Elazığ'da Otomobil Kazası: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ataşehir Mahallesi Zeybekler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 DM 833 ile 23 DN 533 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Husilerden Kızıldeniz hamlesi
img

Canlı yayında çileden çıktı
img

2 Türk kadını gittikleri ülkede hayatlarının kabusunu yaşadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan Fenerbahçe puan kaybeder kaybetmez ortalığı karıştıracak paylaşım

Galatasaray'dan ortalığı karıştıracak paylaşım
Fenerbahçe-Samsunspor maçı biter bitmez saha karıştı! Futbolcular birbirine girdi

Maç biter bitmez saha karıştı! Futbolcular birbirine girdi
Bulgaristan ve Yunanistan'da etkili olan dolu Türkiye'ye geliyor

Uzmanlar Türkiye için tarih verdi
Halk TV'den ayrılan gazetecilerin yeni adresi belli oldu

İşte Halk TV ile yollarını ayıran gazetecilerin yeni adresi
Pakistan'a giden 2 Türk kadını erkeklerin çemberine alındı

2 Türk kadını gittikleri ülkede hayatlarının kabusunu yaşadı
Ünlü şarkıcının evine tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti

Tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.