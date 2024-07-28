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Elazığ'da Otomobil Kazası: 4 Kişi Yaralandı

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Elazığ'da meydana gelen otomobil kazasında 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Zübeyde Hanım Caddesi Caydaçıra Kavşağı alt geçidi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 44 AEB 772 ile 23 EC 401 ile plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bir süre tek taraflı trafiğe kapanan alt geçit, araçların kaldırılması ile tekrar açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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