Elazığ'da Otomobil Kazası: 1 Yaralı

Elazığ'da Otomobil Kazası: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Abdullahpaşa Mahallesi'nde meydana gelen otomobil kazasında bir kişi yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, istinat duvarına çarptı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da otomobilin duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Abdullahpaşa Mahallesi Saray Bosna Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 23 ADJ 331 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek istinat duvarına çarptı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı

Anfield'da hüzünlü gece: Salah hüngür hüngür ağladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otilia'dan Sinan Akçıl itirafı: Genç ve aptaldım

Bir dönem aşk yaşamışlardı! İtirafı ortalığı karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.