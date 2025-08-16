Elazığ'da Otomobil Kazası: 1 Yaralı

Elazığ'da otomobilin duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Abdullahpaşa Mahallesi Saray Bosna Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 23 ADJ 331 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek istinat duvarına çarptı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ