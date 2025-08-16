Elazığ'da Otomobil Kazası: 1 Yaralı
Elazığ'ın Abdullahpaşa Mahallesi'nde meydana gelen otomobil kazasında bir kişi yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, istinat duvarına çarptı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Abdullahpaşa Mahallesi Saray Bosna Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 23 ADJ 331 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek istinat duvarına çarptı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ
