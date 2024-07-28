Elazığ'da Otomobil Kazası: 1 Yaralı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Malatya Caddesi Çaydaçıra alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ticari taksi ile otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ