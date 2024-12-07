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Elazığ'da Otomobil Kapısı Önünde Ölü Bulundu

Elazığ'da Otomobil Kapısı Önünde Ölü Bulundu
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Elazığ'da bir kişi, açık otomobil kapısı önünde hareketsiz bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, 61 yaşındaki Nevzat Ertürk'ün kalp krizi şüphesiyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Elazığ'da bir kişi, açık olan otomobil kapısı önünde ölü bulundu.

Olay, İcadiye Mahallesi Balakgazi Caddesi üzerinde bulunan bir otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çevredeki vatandaşlar otoparkta park edilmiş, açık olan otomobil kapısı önünde bir kişinin hareketsiz durduğunu fark etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede şahsın, kalp krizi şüphesiyle hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı kimlik incelemesinde ise hayatını kaybeden şahsın 61 yaşındaki Nevzat Ertürk olduğu belirlendi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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