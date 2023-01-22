Elazığ'da otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Elazığ'da otomobilin kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Elazığ'da otomobilin kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Elazığ Bingöl kara yolu Şahsuvar köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BOL 129 plakalı otomobil, 06 UJ 623 plakalı kamyona yandan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Olayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bingöl Elazığ 3. Sayfa Haberler

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