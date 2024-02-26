Elazığ'da Otomobil Kaldırıma Çarptı: 1 Yaralı

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza Vali Fahribey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak kaldırıma çarptı. Kazada bir kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ