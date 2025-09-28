Haberler

Elazığ'da Otomobil İstinad Duvarına Çarptı: 2 Yaralı

Elazığ'da virajı alamayan bir otomobil, istinat duvarına çarparak kaza yaptı. Olayda 2 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza anı, çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Kaza, Abdullahpaşa Mahallesi Saray Bosna Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak istinat duvarına çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Kaza anı ise, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ

