Elazığ'da otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Elazığ'da otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez İmam Efendi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ECU 286 plakalı otomobil ile 06 AL 8295 plakalı panelvan çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ