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Elazığ'da otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

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Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile panelvan çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ'da otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez İmam Efendi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ECU 286 plakalı otomobil ile 06 AL 8295 plakalı panelvan çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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