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Elazığ'da Otomobil ile Öğrenci Servisi Çarpıştı, 4 Yaralı

Elazığ'da Otomobil ile Öğrenci Servisi Çarpıştı, 4 Yaralı
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Elazığ'ın Altınkuşak köyünde otomobil ile öğrenci servisi kafa kafa çarpıştı. Kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da otomobil ile öğrenci servisi çarpıştı. Kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Altınkuşak köyü Üçtepe mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.P. idaresindeki 34 BTB 676 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 23 S 0204 plakalı öğrenci servisi kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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