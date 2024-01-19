Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye, A.B. idaresindeki 12 AN 460 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 23 ABP 225 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ