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Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

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Elazığ'ın Doğukent Mahallesi'nde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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