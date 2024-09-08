Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Elazığ'ın Doğukent Mahallesi'nde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ