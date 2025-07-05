Elazığ'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 3 Yaralı

Elazığ'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 3 Yaralı
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Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti ve hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza Şahinkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kaza da 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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