Elazığ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye, A.B. idaresindeki 12 AN 460 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 23 ABP 225 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.