Elazığ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı - Haberler

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Elazığ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, dün merkez Ataşehir Mahallesi Kuva-i Milliye Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ü. idaresindeki 23 LS 978 plakalı motosiklet ile M.F. idaresindeki 23 EZ 374 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü M.Ü. ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ataşehir Elazığ 3. Sayfa Haberler

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