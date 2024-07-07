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Elazığ'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

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Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı ve hastanelere sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 TE 587 plakalı hafif ticari araç ile 23 ADS 057 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin devrildiği kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden geçen özel harekat polisi yaptı. Ardından haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başkattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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