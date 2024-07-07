Elazığ'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 TE 587 plakalı hafif ticari araç ile 23 ADS 057 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin devrildiği kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden geçen özel harekat polisi yaptı. Ardından haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başkattı. - ELAZIĞ