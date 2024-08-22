Elazığ'da otomobil ile çarpışan minibüs yan yattı. Kazada minibüste bulunan 1'i yolcu 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Çatalçeşme Mahallesi Temel Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 ADZ 167 plakalı otomobil, duraktan çıkan 23 M 0267 plakalı minibüse yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yan yatarken, kazada minibüste bulunan şoför ve yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ