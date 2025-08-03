Elazığ'da Otomobil ile Arazi Aracı Çarpıştı: Maddi Hasar Oluştu

Elazığ'da Otomobil ile Arazi Aracı Çarpıştı: Maddi Hasar Oluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın İcadiye Mahallesi'nde otomobil ile arazi aracının çarpışması sonucu maddi hasar meydana geldi. Kazada yaralanan olmadı.

Elazığ'da otomobil ile arazi aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada maddi hasar meydana geldi.

Kaza, merkeze bağlı İcadiye Mahallesi Kuyulu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 63 ACR 381 plakalı otomobil, 23 DJ 732 plakalı arazi aracına yandan çarptı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tuncer Bakırhan'dan CHP'ye sert tepki: 3 günde itirafçı olup salya sümük ağlayacak olanlar...

DEM liderinden olay çıkış: 3 günde salya sümük ağlayacak olanlar...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da denizden servet çıkacak! Valilik ihaleye çıkıyor

İstanbul'da denizden servet çıkacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.