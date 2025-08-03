Elazığ'da Otomobil ile Arazi Aracı Çarpıştı: Maddi Hasar Oluştu
Elazığ'ın İcadiye Mahallesi'nde otomobil ile arazi aracının çarpışması sonucu maddi hasar meydana geldi. Kazada yaralanan olmadı.
Elazığ'da otomobil ile arazi aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada maddi hasar meydana geldi.
Kaza, merkeze bağlı İcadiye Mahallesi Kuyulu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 63 ACR 381 plakalı otomobil, 23 DJ 732 plakalı arazi aracına yandan çarptı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa