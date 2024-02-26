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Elazığ'da Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 1 Yaralı

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Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hicret Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada bir kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sıkıştığı araçtan itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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