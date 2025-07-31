Elazığ'da Otomobil Duvara Çarptı, Sürücü Hafif Yaralandı

Elazığ'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil duvara çarptı. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Kaza, Abdullahpaşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı. Kazada sürücü hafif yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ