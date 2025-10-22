Elazığ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Elazığ'da otomobilin durağa girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 23 AGJ 866 plakalı otomobil, durağa girdi. Şans eseri durakta kimse olmazken kazada sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipler olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ