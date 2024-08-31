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Elazığ'da Otomobil Çarpışması Sonucu 1 Kişi Yaralandı

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Elazığ'da Yahya Kemal Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yahya Kemal Caddesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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