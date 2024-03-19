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Elazığ'da Otomobil Çarpışması: 4 Kişi Yaralandı

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Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T. yönetimindeki 23 AEA 219 plakalı otomobil ile E.T. idaresindeki 23 P 2732 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Elazığ Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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