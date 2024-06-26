Elazığ'da Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ Malatya karayolu Gözeli kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.K. idaresindeki 34 ST 7098 plakalı otomobil ile K.D. idaresindeki 23 ACH 148 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ