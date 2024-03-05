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Elazığ'da Otomobil Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı

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Elazığ'ın Zafran Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Olay Zafran Mahallesi Kanal Üstü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılar ambulans ile Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Elazığ Hastane Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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