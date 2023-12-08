Elazığ'da Otomobil Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.
Kaza Elazığ -Bingöl karayolu Bayramyazı köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobil yol ayrımında çarpıştı. Kaza 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ