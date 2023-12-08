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Elazığ'da Otomobil Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı

8 Aralık 2023 11:22 Son Güncelleme: 11:24 Abone Ol

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırıldı.