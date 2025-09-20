Haberler

Elazığ'da Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı

Kaza, Malatya Caddesi Misland kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ADS 008 ile 23 FS 133 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
