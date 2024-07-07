Elazığ'da Otomobil Çarpışması: 1 Kişi Yaralandı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkez İmam Efendi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AEH 415 ile 23 ABD 145 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başkattı. - ELAZIĞ