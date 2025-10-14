Elazığ'da Otomobil Bariyerlere Saplandı, 1 Yaralı
Elazığ'da meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil bariyerlere saplandı. Olayda bir kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da otomobilin bariyerlere saplanması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil bariyerlere saplanırken kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulanslar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerine kazayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa