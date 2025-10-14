Elazığ'da Otomobil Bariyerlere Saplandı, 1 Yaralı

Elazığ'da otomobilin bariyerlere saplanması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil bariyerlere saplanırken kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulanslar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerine kazayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ