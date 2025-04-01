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Elazığ'da Otomobil Bahçeye Uçtu

Elazığ'da Otomobil Bahçeye Uçtu
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Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir apartmanın bahçesine uçtu. Kazada yaralanan olmadı, maddi hasar meydana geldi.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bahçeye uçtu. Kaza, maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, Ulukent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir apartmanın bahçesine uçtu. Kazada yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Otomobil, çekiciyle bahçeden çıkarılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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